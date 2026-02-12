ANDORRA LA VELLA
Les subvencions a projectes d’entitats pugen a 37.000 euros
El comú d’Andorra la Vella torna a impulsar la línia de subvencions destinada a projectes que fomentin la convivència, la solidaritat, la inclusió social i la participació ciutadana. La dotació per a aquest any és de 37.000 euros i s’adreça exclusivament a les associacions inscrites al registre comunal d’associacions. La iniciativa vol facilitar recursos a les entitats perquè desenvolupin projectes amb impacte directe en la ciutadania i reforcin el teixit comunitari. La primera edició de la convocatòria es van atorgar onze subvencions per un import total de prop de 23.000 euros.