Prestacions
El comú d’Andorra la Vella destina més de 64.000 euros a ajudes socials i d’habitatge el 2025
La corporació reforça les prestacions i facilita 18 ajudes a la vivenda durant l’any passat
El comú d’Andorra la Vella va invertir durant el 2025 un total de 64.369,57 euros en prestacions socials i d’habitatge amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i garantir l’accés als serveis bàsics a la parròquia. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha destacat que “darrere de cada ajuda hi ha una situació concreta i una realitat diferent” i ha remarcat la importància que l’administració estigui “al costat de la ciutadania” en un context de tensió econòmica.
En l’àmbit social, es van concedir 323 ajudes vinculades principalment a activitats esportives i culturals, serveis per a infants i gent gran, escoles bressol, així com tràmits i tributs comunals. La major part de les prestacions es van concentrar en activitats esportives i en la cobertura de tràmits i impostos, amb una dotació global de 54.123,65 euros.
Pel que fa a l’habitatge, el comú va resoldre favorablement les 18 sol·licituds tramitades durant l’any, destinant-hi 10.245,92 euros per facilitar l’accés a pisos de lloguer, afrontar pagaments puntuals o adquirir equipaments bàsics per a la llar. A aquestes xifres s’hi suma el projecte Rexcatering, que entre juny i desembre del 2025 va dispensar 1.202 àpats a un preu simbòlic d’un euro, aprofitant excedents del menjador de Calones i contribuint a reduir el malbaratament alimentari.