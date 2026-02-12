CANILLO
El comú crea una nova modalitat de mitja jornada per a majors de 57 anys
Els treballadors del comú de Canillo majors de 57 anys podran accedir a una nova modalitat laboral a mitja jornada cobrant el 80 per cent del salari. Per beneficiar-se d’aquesta opció, pensada com una mesura de transició progressiva cap a la jubilació, caldrà acreditar un mínim de quinze anys de servei. La sol·licitud d’adhesió al programa s’haurà de presentar amb una antelació mínima de quatre mesos.
D’altra banda, en la sessió de consell de comú celebrada ahir també va aprovar-se una modificació de l’ordinació de Funció Pública. El canvi legislatiu té com a objectiu simplificar i fer més comprensible el sistema retributiu del personal funcionari. En aquest sentit, s’unifiquen els conceptes de base retributiva i complement de nivell en un únic concepte denominat salari base. A més, es fa més clara la composició de la paga extraordinària, que passen a integrar el salari base, el complement de banda, el complement d’antiguitat i, si s’escau, el complement de responsabilitat addicional.
La reforma també introdueix millores en la regulació dels permisos retributius dels treballadors públics. Finalment, s’actualitza la regulació dels òrgans competents en matèria disciplinària.
Cortons
El comú va celebrar ahir el tradicional consell de comú sabut –també conegut com a consell de les talles, tabes i arrendaments–, que va culminar amb la subhasta dels cortons i solans corresponents a l’exercici del 2026. L’acte, una de les cites més arrelades a la parròquia, manté viva la tradició vinculada a la gestió comunal del territori i al sector ramader. Prèviament a la subhasta, el comú va aprovar l’ordinació d’arrestos.