REUNIÓ DE CÒNSOLS
Tancat l’esborrany de la llei de comunicació amb el Govern
Els comuns volen conèixer abans els assumptes que els afecten
Els cònsols van anunciar el tancament del primer esborrany de la proposició de llei que ha de regular els mecanismes formals de concertació amb el Govern i el Consell General abans de la tramitació de normatives que puguin afectar el funcionament de les parròquies.
El text, ja pràcticament definit, vol establir un procediment de comunicació prèvia basat en informes no vinculants. Aquest sistema permetria als comuns conèixer amb més antelació els projectes i proposicions de llei o reglaments del Govern amb incidència comunal, amb l’objectiu d’aportar observacions, detectar possibles problemàtiques i explorar vies de col·laboració abans que els textos arribin a tràmit parlamentari. Un cop tancat aquest primer esborrany, el pròxim pas serà presentar-lo als grups parlamentaris durant les setmanes vinents. Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo, va destacar que es tracta d’una llei “bàsicament procedimental” i d’una eina pràctica que hauria de permetre anticipar conflictes i evitar correccions posteriors quan les normes ja estan en tramitació, i va apuntar que podria entrar a tràmit parlamentari durant aquest primer semestre.
Els cònsols volen que arribi a tràmit parlamentari durant aquest semestre
La proposició també vol dotar d’un marc jurídic més sòlid la reunió de cònsols, sense atribucions vinculants ni competencials, però amb capacitat per reforçar les tasques que desenvolupa.