El preu mitjà dels nous contractes de lloguer formalitzats a Escaldes-Engordany des del 2024 és de 2.653 euros mensuals, segons les dades recollides pel comú a partir d’una mostra de 138 habitatges. Els imports oscil·len entre els 750 i els 10.000 euros al mes.
La corporació matisa que els preus superiors als 5.000 euros corresponen majoritàriament a xalets o pisos de grans dimensions, "una tipologia que distorsiona la mitjana global i que no representa el gruix habitual del parc de lloguer de la parròquia", explica el comú en un comunicat. Les dades, que fan referència exclusivament a contractes nous, ja s’han traslladat al Govern en el marc de la petició feta als comuns per conèixer l’estat real del mercat de l’habitatge.
El comú assegura que continuarà treballant per disposar de dades més acurades i recorda que el pressupost comunal incorpora una partida d’un milió d’euros, ampliable, per impulsar mesures en matèria d’habitatge. Entre les accions adoptades hi ha l’aturada temporal de la construcció, la modificació de bonificacions per prioritzar els pisos a preu assequible i l’aprovació de la fórmula que determina què es considera lloguer assequible.