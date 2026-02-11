La Massana
Les bicicletes de descens i enduro no podran circular fora del bike park
El comú de la Massana podrà comissar el vehicle dels infractors
El comú de la Massana fa un pas més per regular el trànsit rodat a l'entorn natural i prohibeix, entre altres coses, la circulació de bicicletes de descens i enduro fora del bike park i els camins explícitament reservats per a aquesta mena de vehicles. Amb aquesta mesura el comú vol combatre un problema en augment a la parròquia: el dels anomenats "camins secrets", segons ha explicat el cònsol menor, Roger Fité, en la roda de premsa posterior al consell de comú. És a dir, aquelles pistes que alguns ciclistes obren enmig del bosc sense autorització de l'administració.
A més, l'ordinació, aprovada avui per unanimitat, revisa el règim sancionador i preveu com a novetat el comís de vehicle com a mesura de pressió perquè els infractors paguin la multa. Si no ho fan, el comú es reservarà el dret d'apropiar-se de vehicle i fer-ne el que cregui convenient. Les sancions més greus podran ser de fins a 3.000 euros.