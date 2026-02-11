Acte social
Canillo celebra el Consell Sabut amb la subhasta dels cortons i solans per al 2026
Ramaders i autoritats participen en una de les tradicions més arrelades de la parròquia
El comú de Canillo ha celebrat aquest dimecres el tradicional consell de comú Sabut —també conegut com a Consell de les Talles, Tabes i Arrendaments—, que ha culminat amb la subhasta dels cortons i solans corresponents a l’exercici 2026. L’acte, una de les cites més arrelades a la parròquia, manté viva la tradició vinculada a la gestió comunal del territori i al sector ramader.
Entre els terrenys subhastats hi figuren cortons com Les Bases, Vall del Riu, La Coma, Entor, Cabana Sorda, Juclar, Passos d’Incles, Rastolla del Maià, Rastolla-Portella-Ortafà i el Solà de la Coma de Cardes. Pel que fa als solans, s’han inclòs el Solà de Sant Miquel, de Mereig, de l’Aldosa, de Soldeu, els Baixants del Maià i el Solà de Garraup i Barra.
Prèviament a la subhasta, el comú ha aprovat l’Ordinació d’Arrestos 2026, que regula aspectes de convivència, ús del territori, gestió forestal, ramaderia, comerç i higiene pública. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que la celebració del Consell Sabut dona continuïtat a una tradició històrica i reforça el marc normatiu i organitzatiu per garantir una gestió eficient de les infraestructures i la via pública.
La sessió ha comptat amb una destacada participació de ramaders de la parròquia i la presència de diverses autoritats, entre elles el síndic general, Carles Ensenyat; els ministres Guillem Casal i Mònica Bonell; els consellers generals Jordi Jordana i Meritxell Alcobé; i els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez.
En la mateixa sessió també s’han aprovat modificacions a l’Ordinació de la Funció Pública per simplificar el sistema retributiu i millorar la regulació dels permisos, així com canvis en el Reglament del Programa de jubilació voluntària, que introdueix una nova modalitat de treball a mitja jornada amb el 80% del salari per facilitar la transició cap a la jubilació. Finalment, s’ha adjudicat la compra d’un camió 4x4 (Unimog) per a la gestió d’infraestructures a l’empresa Pyrenees Heracles Industrials SL per un import de 206.671,80 euros, IGI no inclòs.