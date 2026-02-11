Acte social

Canillo celebra el Consell Sabut amb la subhasta dels cortons i solans per al 2026

Ramaders i autoritats participen en una de les tradicions més arrelades de la parròquia

Un moment durant la subhasta al consell sabut de Canillo.

Un moment durant la subhasta al consell sabut de Canillo.

El comú de Canillo ha celebrat aquest dimecres el tradicional consell de comú Sabut —també conegut com a Consell de les Talles, Tabes i Arrendaments—, que ha culminat amb la subhasta dels cortons i solans corresponents a l’exercici 2026. L’acte, una de les cites més arrelades a la parròquia, manté viva la tradició vinculada a la gestió comunal del territori i al sector ramader.

Entre els terrenys subhastats hi figuren cortons com Les Bases, Vall del Riu, La Coma, Entor, Cabana Sorda, Juclar, Passos d’Incles, Rastolla del Maià, Rastolla-Portella-Ortafà i el Solà de la Coma de Cardes. Pel que fa als solans, s’han inclòs el Solà de Sant Miquel, de Mereig, de l’Aldosa, de Soldeu, els Baixants del Maià i el Solà de Garraup i Barra.

Prèviament a la subhasta, el comú ha aprovat l’Ordinació d’Arrestos 2026, que regula aspectes de convivència, ús del territori, gestió forestal, ramaderia, comerç i higiene pública. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que la celebració del Consell Sabut dona continuïtat a una tradició històrica i reforça el marc normatiu i organitzatiu per garantir una gestió eficient de les infraestructures i la via pública.

La sessió ha comptat amb una destacada participació de ramaders de la parròquia i la presència de diverses autoritats, entre elles el síndic general, Carles Ensenyat; els ministres Guillem Casal i Mònica Bonell; els consellers generals Jordi Jordana i Meritxell Alcobé; i els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez.

En la mateixa sessió també s’han aprovat modificacions a l’Ordinació de la Funció Pública per simplificar el sistema retributiu i millorar la regulació dels permisos, així com canvis en el Reglament del Programa de jubilació voluntària, que introdueix una nova modalitat de treball a mitja jornada amb el 80% del salari per facilitar la transició cap a la jubilació. Finalment, s’ha adjudicat la compra d’un camió 4x4 (Unimog) per a la gestió d’infraestructures a l’empresa Pyrenees Heracles Industrials SL per un import de 206.671,80 euros, IGI no inclòs.

