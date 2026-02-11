BOPA
Andorra la Vella destina 37.000 euros a subvencionar projectes d’entitats de la parròquia
El termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 de març
El comú d’Andorra la Vella torna a impulsar la línia de subvencions destinada a projectes que fomentin la convivència, la solidaritat, la inclusió social i la participació ciutadana. La dotació per a aquest any és de 37.000 euros i s’adreça exclusivament a les associacions inscrites al Registre Comunal d’Associacions.
La cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat que la iniciativa vol facilitar recursos a les entitats perquè desenvolupin projectes amb impacte directe en la ciutadania i reforcin el teixit comunitari. En la primera edició de la convocatòria es van atorgar 11 subvencions per un import total de prop de 23.000 euros.
La convocatòria s’ha publicat aquest matí al BOPA i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 de març. A més, demà a les 19.30 hores se celebrarà una reunió informativa a la Sala Ària del Centre de Congressos per explicar els requisits i el procediment de participació.