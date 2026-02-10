Esllavissada
Els cònsols insisteixen que el Pas de la Casa no està aïllat tot i el tall a l’RN20
Alcobé ha explicat incidències "no gaire significatives" en el sector hoteler de Canillo
Els comuns han volgut enviar un missatge de tranquil·litat després del tall total de l’RN20 a França arran de l’esllavissada registrada prop de la frontera. Tot i reconèixer la gravetat de la situació i l’impacte econòmic que pot tenir, especialment al Pas de la Casa, els cònsols han remarcat que el nucli no està aïllat i que manté diverses vies d’accés alternatives plenament operatives.
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que l’esllavissada és de gran magnitud, amb diverses zones inestables que obliguen a mantenir tallada la carretera durant un termini estimat de fins a tres mesos. Malgrat això, ha subratllat que l’accés al Pas de la Casa només està interromput per la via de l’RN20 i que es pot arribar al poble tant des de la resta del país com per altres rutes procedents de França.
En aquest sentit, els cònsols han recordat que el Pas disposa d’accés per Andorra la Vella i també per vies alternatives cap a França, com la connexió amb Puigcerdà o la ruta del túnel del Pimorent. A més, el servei ferroviari continua funcionant amb normalitat i s’ha reforçat amb serveis llançadora per facilitar els desplaçaments entre l’Ospitalet, el Pas de la Casa i la resta del país.
Tot i que el tall pot suposar un allargament dels temps de trajecte, Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo, ha insistit que “el Pas no està incomunicat” i que és clau transmetre aquest missatge tant als visitants com als residents. “El país continua tenint connexió directa amb França i hi ha garanties de mobilitat”, ha assenyalat. La tasca comunicativa, com ha confirmat, Laura Más, recaurà en Andorra Turisme, "que té molta més força que el comú d'Encamp", com ha assegurat.
Laura Mas ha reconegut que el tancament és un cop dur per al comerç del Pas de la Casa, especialment en plena temporada, però ha avançat que el comú d’Encamp i el Govern treballen conjuntament per definir un paquet d’ajudes adaptades a l’afectació real. Paral·lelament, s’està impulsant una campanya informativa per deixar clar que el Pas continua accessible i per fomentar la solidaritat interna, animant els residents del país a pujar-hi a comprar i consumir. Per la seva banda, Alcobé, ha explicat que s'han registrat incidències "no gaire significatives" en el sector hoteler de Canillo, però que s'han pogut solucionar amb la reubicació de les estades i que el principal problema es concentra en el comerços al detall, que no abunden a la parròquia.
Els cònsols han valorat positivament la rapidesa de la resposta de les autoritats franceses i han recordat que la prioritat és garantir la seguretat. També han assenyalat que, si els treballs avancen favorablement, no es descarta la possibilitat d’un pas alternatiu abans dels tres mesos previstos, sempre que els tècnics ho considerin segur.