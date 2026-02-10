Reunió de cònsols
Els comuns preparen una llei per fomentar la comunicació prèvia amb el Govern i el Consell General
La proposta vol establir que s'hagin de realitzar informes no vinculants sobe la idoneïtat dels canvis que afectin assumptes parroquials
Els comuns treballen en una proposició de llei per establir mecanismes formals de concertació amb el Govern i el Consell general abans de la tramitació de normatives que puguin afectar el funcionament o les competències de les parròquies. Així ho ha explicat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, després de la reunió de cònsols celebrada aquest matí a Canillo.
La iniciativa vol regular un procediment de comunicació prèvia mitjançant informes no vinculants que permetin als comuns conèixer amb antelació els projectes de llei, proposicions de llei o reglaments del Govern que tinguin incidència directa o indirecta en l’àmbit comunal. L’objectiu és poder aportar observacions, detectar neguits i explorar oportunitats de col·laboració abans que els textos entrin al tràmit parlamentari.
Segons Alcobé, es tracta d’una llei “bàsicament procedimental”, consensuada entre els comuns i amb un text ja pràcticament tancat. Abans de presentar-la formalment, però, els cònsols volen compartir-la amb els grups parlamentaris i amb el Govern durant les properes setmanes. “És una mesura pràctica que permetria anticipar problemes i evitar haver de corregir normes via esmenes quan ja estan en tràmit”, ha afirmat.
La proposició també preveu donar un marc jurídic més sòlid a la reunió de cònsols com a òrgan col·legiat, sense caràcter vinculant ni competencial, però amb capacitat consultiva. Aquest reconeixement legal permetria reforçar una tasca que ja es fa actualment, com la participació en projectes de país, la interlocució amb el Govern o la representació institucional en organismes internacionals.
Els cònsols confien que la tramitació parlamentària pugui ser àgil i que la llei es pugui aprovar durant el primer semestre de l’any, atesa la seva simplicitat i el consens previ existent. Alcobé ha remarcat que la iniciativa no altera les competències comunals, sinó que busca “ordenar i millorar” la coordinació institucional en benefici del conjunt del país.