Política
Demòcrates denuncia el "mal estat" dels carrers d'Andorra la Vella
El vídeo comença amb un espot electoral que va protagonitzar en les passades eleccions Olalla Losada queixant-se del mateix problema
Demòcrates denuncia l'estat dels carrers d'Andorra la Vella. Amb un vídeo penjat a les xarxes socials, el grup parlamentari assenyala el govern de la majoria comunal pel "mal estat" dels carrers, a causa de les llambordes trencades o esquerdades. El vídeo comença amb un espot electoral que va protagonitzar en les passades eleccions l'actual cònsol menor, Olalla Losada, on denunciava el mateix. "Vas passejant, arreglada per la reunió que tens. I pam! Rajola trencada, i esquitxada d'aigua a la roba", lamentava el desembre del 2023 Losada, apuntant "saps de qui depèn això? Doncs, això depèn del comú!"
El vídeo continua amb mostres de diverses llambordes trencades o esquerdades arreu d'Andorra la Vella i amb un missatge cap a l'actual majoria comunal: "Així arreglen els carrers la majoria de Concòrdia i del PS a Andorra la Vella".