Cultura
Canillo celebrarà el Carnaval del 13 al 17 de febrer amb activitats per a tots els públics
El dissabte tindrà lloc la penjada del Rei Carnestoltes i la rua dels arlequins
Canillo viurà el Carnaval del 13 al 17 de febrer amb una programació variada pensada per a tots els públics. Durant cinc dies, la parròquia s’omplirà de colors, disfresses, espectacles i tradicions populars, amb activitats adreçades tant a residents com a visitants.
Els actes arrencaran el divendres amb la Batucada de l’Escola Francesa, la rua de les escoles de Canillo i animacions infantils al Prat del Riu, mentre que el dissabte tindrà lloc la penjada del Rei Carnestoltes, la rua dels arlequins i comparses, concursos de disfresses i música amb Canillo’s Band. El diumenge s’ha programat l’espectacle familiar Bruno i Xocolata.
El Carnaval es tancarà dilluns amb el judici i la crema del Rei Carnestoltes, que culminarà amb una botifarrada popular, i dimarts amb una tarda lúdica per als infants amb jocs, inflables i música.