Escaldes-Engordany
Tallat al trànsit per obres el carrer dels Pardals fins al 13 de febrer
Reobrirà divendres a les 19 hores
El carrer dels Pardals de la parròquia d'Escaldes-Engordany romandrà tancat al trànsit quatre dies amb motiu d'unes obres que s'estan duent a terme a l'indret . Això vol dir que des d'avui a les 9:30 del matí i fins al divendres 13 a les set de la tarda, no hi podran circular vehicles. I és que l'objectiu, un cop acabin les obres és connectar el carrer amb la zona del Falgueró, molt a prop de l'hospital Meritxell. La interrupció, però no tindrà massa afectacions al trànsit, ja que el tram afectat només l'utilitzen els operaris que estan fent els treballs.