Celebració
La Massana celebrarà divendres la Gran Rua Infantil de Carnaval amb prop de 850 escolars
Els infants desfilaran disfressats de personatges de còmic en una rua que comportarà talls de trànsit al carrer Major
Aquest divendres 13 de febrer, els infants de les escoles andorrana, francesa i Àgora participaran en la Gran Rua Infantil de Carnaval de la Massana, una de les activitats centrals de la celebració. La jornada començarà a les 10.15 hores amb la concentració dels participants a la plaça de l’Església, moment a partir del qual es tallarà al trànsit el carrer Major.
La rua s’iniciarà a les 10.30 hores i comptarà amb la participació d’uns 850 nens i nenes, que desfilaran disfressats de personatges de còmic. El recorregut passarà pel carrer Major fins a la rotonda de davant de les Fontetes, on els infants faran la volta per retornar novament a la plaça de l’Església. Els infants de la Llar el Petit Príncep també participaran de l’ambient festiu, tot i que no faran el recorregut. Es preveu que el trànsit es pugui restablir com a molt tard cap a les 11.30 hores, mentre que durant la rua els vehicles hauran d’utilitzar el pas alternatiu per Anyós.
La consellera de Cultura, Mònica Solé, ha destacat que “els infants són els protagonistes del Carnaval a la Massana” i ha remarcat que la Rua és “una mostra del treball conjunt entre el comú i els centres escolars per mantenir vives les nostres festes”. Solé també ha subratllat la implicació de les escoles en la confecció de les disfresses i ha recordat que la temàtica escollida enguany, els personatges de còmic, és especialment adient perquè la rua passarà per davant del museu La Massana Còmic.
La programació de Carnaval es completarà amb altres activitats al llarg de la setmana, com les propostes de l’Esplai i del Punt 400, així com el taller creatiu “Per Carnaval ens posem un somriure”, adreçat a infants de totes les edats i a càrrec de La Capsa. El taller tindrà lloc dimecres 18 de febrer i requereix inscripció prèvia al telèfon 344 506.