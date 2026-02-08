ANDORRA LA VELLA
El rexcatering permet recuperar 1.202 àpats des de la seva posada en funcionament
Les ingestes són procedents dels excedents del menjador de Calones
La màquina Rexcatering d'Andorra la Vella ha permès recuperar un total de 1.202 àpats des de la seva posada en funcionament el 18 de juny de l'any passat. Els àpats són procedents dels excedents del menjador de Calones, que s’han posat a disposició de la ciutadania mitjançant barquetes individuals a un preu simbòlic d’1 euro.
Segons recorden des de la corporació, el projecte té com a objectiu reduir el malbaratament alimentari, fomentar un consum més responsable i donar una segona vida a aliments en perfecte estat. Tot i que durant el segon semestre del 2025 hi ha hagut diversos períodes en què la màquina no ha estat operativa per motius de personal o incidències tècniques, "el balanç global és positiu i el servei ha tingut una bona acollida per part de la ciutadania".
El comú explica que durant el període de Nadal "no s’ha registrat cap variació especialment significativa respecte d’altres moments de l’any, però sí que s’ha mantingut un ús constant del servei, fet que confirma que Rexcatering respon a una necessitat estructural i no només puntual".
De cara al futur, doncs, "s’ha reforçat el suport tècnic del sistema i s’està treballant per millorar la cobertura de personal, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i evitar interrupcions, consolidant Rexcatering com una iniciativa estable en l’àmbit social i de sostenibilitat".