Portes obertes per presentar els futurs locals comercials de la plaça de l’Església
Els treballs d’adequació dels locals finalitzaran a principis de març i la concessió de l’activitat es posarà a concurs després
El comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat avui un dia de portes obertes per poder visitar i veure la distribució els dos locals comercials de la nova plaça de l’Església. La cònsol major, Rosa Gili, ha remarcat que “és un pas més en el marc de tota la feina que s’està fent en aquesta zona i estem segurs que ajudarà molt a revitalitzar-la”. La finalitat d'aquests espais és convertir-los en negocis vinculats a la restauració amb l’objectiu de dinamitzar i revitalitzar la zona històrica, així com d’afavorir l’activitat econòmica i social de la parròquia. Segons el comú, els treballs d'adequació dels locals terminarà a principis del mes de març i després es posarà a concurs la concessió de l’activitat.