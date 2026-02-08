CANILLO
El Palau de Gel estrena una programació especial amb activitats per Sant Valentí i Carnaval
La proposta inclou experiències gastronòmiques i lúdiques, promocions per patinar disfressat i noves ofertes per a grups
El Palau de Gel de Canillo ha presentat una programació especial d’hivern amb noves propostes d’oci i descomptes adreçats a públics diversos, coincidint amb la celebració de Sant Valentí i Carnaval. La iniciativa combina gastronomia, música i activitats esportives, amb l’objectiu d’oferir experiències per gaudir en parella, amb amics o en família.
Amb motiu de Sant Valentí, el dissabte 14 de febrer s’ha dissenyat una experiència que uneix sopar i activitats al recinte. L’oferta inclou dos packs per a adults: menú de Sant Valentí amb patinatge sobre gel per 44,50 euros, o bé menú amb accés a l’Splash! per 39 euros. La vetllada es completarà amb una sessió musical del DJ Kevinaso, de 19 a 21 hores.
Pel que fa al Carnaval, el dilluns 16 de febrer el Palau de Gel oferirà un descompte del 50% en les entrades de patinatge a totes les persones que hi acudeixin disfressades. A més, es podrà completar la jornada amb l’opció de dinar al mateix equipament.
Entre les novetats, el Palau de Gel ha posat en marxa una oferta de paquets integrats per a grups amb bus propi, que permeten combinar la visita al Pont Tibetà i/o al Roc del Quer amb activitats com el patinatge sobre gel o els tobogans de l’Splash!.
Paral·lelament, la botiga del Palau de Gel ofereix rebaixes amb descomptes de fins al 30% en material esportiu i tècnic, incloent productes de patinatge, hoquei, natació, accessoris esportius i marxandatge oficial del Palau de Gel i del Pont Tibetà. La programació es completa amb les propostes de Cal Federico, que presenta una selecció de paneres de Sant Valentí amb productes de proximitat, amb diferents opcions a un preu orientatiu de 32 euros.
La directora del Palau de Gel i dels Serveis Turístics de Canillo, Sira Puig, ha destacat que amb aquest conjunt d’iniciatives “el Palau reforça la seva aposta per oferir experiències completes d’oci i benestar, combinant activitats lúdiques, propostes gastronòmiques i idees de regal originals a preus reduïts”.