ORDINO
L’après-ski de la cota 1.300 es consolida després del mal temps amb un espectacle de diàbolos
La millora meteorològica d’aquest cap de setmana ha afavorit una bona l’afluència de públic
L’après-ski de la cota 1.300 d’Ordino ja funciona amb normalitat després d’uns primers dies condicionats pel mal temps. Així ho va assegurar ahir el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del comú d’Ordino, Jordi Serracanta, que va destacar que la proposta "s’ha consolidat" amb la celebració d'aquest cap de setmana.
Segons va explicar el conseller, la millora meteorològica d’aquest cap de setmana ha estat clau per la bona l’afluència de públic que ha rebut aquest dissabte la sessió. També és cert que el comú va introduïr millores logístiques per garantir el confort dels assistents en cas de neu, com va passar les dues primeres jornades. En aquest sentit, s’han instal·lat diverses carpes perquè la gent es pugui resguardar, una mesura que, segons Serracanta, respon a l’experiència de les primeres sessions. "La veritat és que creiem que ara ja sí que ho hem consolidat i això tirarà endavant", va afirmar el responsable de Turisme i Dinamització de la corporació.
L’inici de la proposta d'enguany no va ser fàcil. El primer dia va registrar una assistència molt baixa, mentre que la segona sessió es va haver d’anul·lar a causa de la mala previsió meteorològica. No obstant això, la tercera jornada, coincidint amb la celebració dels campionats del món de freeride, l'esdeveniment ja es va animar.
"Avui [per ahir] no plou, però jo crec que la setmana passada va ser positiva i ja va venir més gent i ara encara està venint molta més gent", va declarar Serracanta. Aquest cap de setmana l’afluència ha continuat a l’alça. A més, l’organització va apostar una actuació amb diàbolos de llum. L’objectiu era generar "un efecte crida" i sorprendre els visitants perquè s’interessin per l’activitat, va admetre Serracanta. Les persones presents van gaudir amb les habilitats dels dos diabolista que han actuat mentre el dj. punxava, tot fent tota mena de filiigranes que han provocat grans apludiments del públic.