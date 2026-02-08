Escaldes
Gili demana una posició clara al Govern sobre el futur de les torres
La cònsol major d'Escaldes-Engordany ha reclamat una definició compartida amb l'Executiu sobre l'orientació de les construccions
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha reclamat una definició clara i compartida amb el Govern sobre el futur dels projectes de torres a la parròquia i en el país. Segons ha explicat, les converses amb l’executiu no han avançat de manera decidida sobre aquesta qüestió i ha criticat el Govern per la poca implicació.
"Haurem de parlar i afinar si les torres les volem o no les volem. Hem de continuar creixent, sí o no? Més que res perquè des del Govern alguna vegada ens ha semblat que hi ha alguna declaració potser una mica ambigua", ha afirmat Gili.
La cònsol ha criticat que des de l'administració central s'espolsen les mans dient que "algunes competències són nostres, però després, també ells tenen moltes competències", ha mencionat Gili, exemplificant-ho amb els estudis de càrrega. "Ells van entrar la llei, que sí que la vota el Consell General, però la va entrar el Govern. Ells estan treballant en un estudi de càrrega nacional, per tant, són competències de tots i, crec que hem d'acabar valorant què volem per aquest país i també per Escaldes", ha declarat Gili.
La cònsol ha recordat que actualment el comú es troba en ple procés de revisió del pla d’urbanisme, amb una moratòria que manté aturats diversos projectes per edificar torres. Tanmateix, ha distingit aquests casos d’alguns projectes de torres que van entrar a tràmit abans de la moratòria i que aquests disposen de drets adquirits des del 2018. En aquest punt, Gili ha volgut remarcar que el comú ja va aturar la construcció d’aquests edificis el 2024, abans fins i tot que s’iniciés formalment el procés de revisió urbanística. "Nosaltres el 2024 abans fins i tot que poguessin entrar en procés de revisió ja vam parar la construcció, és a dir que tenien uns drets i més que res, que si per alguna raó no es volgués tirar endavant, entrem en una altra fase de reflexió", ha comentat.
Per aquest motiu la cònsol major ha insistit que, si realment el Govern no vol fer torres, cal una implicació clara de totes les administracions. "Si realment no volen torres, que ens ajudin, és una mica el que vam demanar", ha relatat Gili, que ha agregat: "Ells han intentat dir que no són les seves competències, però discrepem amb aquesta qüestió perquè crec que és un tema de país, al final tota aquesta construcció desbocada que tenim, el problema de l'habitatge, tirar la pilota i dir és culpa dels comuns, no crec que sigui de rebut, crec que realment és un tema de tots", ha emfatitzat.
Preguntada sobre el risc jurídic que podria comportar retallar els drets urbanístics ja adquirits als privats, Gili ha defensat que qualsevol decisió d’aquest tipus hauria de ser conjunta per part de totes les administracions. "Posem-nos d'acord i un cop ho sapiguem res de declaracions ambigües i anem tots a una", ha defensat Gili. "Hem d'anar units i amb el Govern també i el Consell General" per decidir "què volem per aquest país", ha afegit la cònsol.