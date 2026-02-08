ACTIVITATS
Èxit de participació a la sortida nocturna de Lúdic Canillo a la zona de Riba Escorxada
Un total de 90 persones van prendre part en l'esdeveniment, que va combinar esquí de muntanya i raquetes de neu
Un total de 90 persones van participar ahir al vespre en la Sortida Nocturna organitzada per Lúdic Canillo, que es va desenvolupar a la zona de Riba Escorxada. L’activitat va combinar esquí de muntanya i raquetes de neu en un entorn natural, amb un recorregut de nivell fàcil i un desnivell aproximat de 450 metres, fet que va permetre la participació tant d’adults com de famílies amb infants.
La sortida es va iniciar a les 18.00 hores al pàrquing del Tarter, des d’on els participants van començar l’ascens nocturn equipats amb frontal. L’activitat va finalitzar cap a les 20.00 hores amb un sopar al restaurant Riba Escorxada, en un ambient distès i de convivència.
Des del comú de Canillo s’ha fet una valoració molt positiva de la jornada. La consellera d’Infància, Joventut i Esports i responsable del projecte Lúdic Canillo, Laura Riba, ha destacat que “l’alta participació i la bona acollida de la iniciativa posen de manifest l’interès per les activitats de lleure a la natura i consoliden Lúdic Canillo com a impulsor de propostes esportives i familiars que fomenten un estil de vida actiu i el gaudi de l’entorn natural”.