CELEBRACIÓ
Els Encants de Sant Antoni d'Escaldes-Engordany recapten 4.005 euros
Els diners recollitsdels sortejos i subhastes van destinats a Càritas
La plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes ha acollit avui una nova edició dels Encants de Sant Antoni, una festivitat ja consolidada que combina festa, tradició i solidaritat. L’acte, organitzat en el marc de la festivitat de la Candelera, manté la seva essència d’anys enrere amb la participació dels veïns de la parròquia.
Milers de persones s’han congregat a la plaça on la Cònsol Rosa Gili ha explicat que “l'any passat vam recaure 4.515 euros, dels quals un 18% va ser en bitlletes. Aquest any n'hi ha 1.400 bitllets que s'han anat recomprant, aquests dies i ara”. A més, ha donat les gràcies als comerciants participants i a l’escola Esbart Santa Anna, que van oferir un espectacle de balls tradicionals andorrans amb ballarins de totes les edats. Al final de tot, hi ha hagut un petit aperitiu per als assistents.
Els actes principals han estat els sortejos i subhastes de productes d'establiments de la parròquia, que, com marca la tradició, destaquen els productes artesans derivats del porc, com ara llonganisses, bulls, patés d’ànec, coques masegades, coques de greixons i orelletes. En total hi havia 13 lots preparats i el senyor Antoni Vidal va ser el mestre de cerimònia. Les butlletes es podien adquirir al mateix moment de l’acte amb un preu de 5 euros. Pel que fa a les subhastes, s'han dut a terme a veu alta amb un preu d’inici que variava segons la quantitat de productes que contenia la cistella, el preu al qual s’ha arribat ronda els 350 euros. Els fons recollits es destinaran a Càritas Parroquial.
Maria Zunila, una de les assisitents de l'esdeveniment ha destacat el significat de les festes. "Nosaltres venim cada any i és meravellós veure tanta gent". També pensa igual la Nerea "hem de mantenir les tradicions vives, sinó perden una mica d'identitat com a parròquia".