CULTURA
La dansa contemporània de Lorena Nogal transforma Ràdio Andorra amb l’espectacle PicassA
La proposta, inspirada en l’univers de Pablo Picasso, s’emmarca en el Cicle Cultural d’Encamp 2026 i exhaureix les entrades
Ràdio Andorra va acollir ahir l’espectacle de dansa PicassA, creat, dirigit i interpretat per Lorena Nogal, Premi Nacional de Dansa 2024 a Espanya. La funció, inclosa dins del Cicle Cultural d’Encamp 2026, va reunir un nombrós públic i va penjar el cartell d’entrades exhaurides.
La peça està pensada per a espais no convencionals i proposa un recorregut corporal inspirat en les ruptures visuals del llenguatge de Pablo Picasso. A través del moviment, la fragmentació i el cos com a eina expressiva, PicassA va explorar conceptes com la desafecció, l’empremta de l’efímer i la necessitat de generar nous codis artístics, establint una relació directa i intensa amb els espectadors.
L’obra, amb una durada de 50 minuts, s’estructura en tres parts que evoquen simbòlicament tres etapes de l’univers picassià —rosa, blava i negra—, enteses com a espais de trànsit emocional i creatiu. Lluny d’una representació literal, cada etapa funciona com a detonant de canvi i transformació del cos, abordada des d’una perspectiva simbòlica i sensorial.
Un dels elements més destacats de la proposta va ser l’ús de dispositius mòbils, especialment en el bloc associat a l’etapa rosa, on Nogal va posar l’accent en la manipulació i distorsió de la imatge. L’espectacle reflexiona així sobre el paper dels individus com a consumidors i creadors de contingut, i sobre la producció d’imatges alterades en la societat contemporània.
Tal com va explicar la mateixa Lorena Nogal, el punt de partida de la creació són “les ruptures visuals molt presents a l’obra de Picasso”, vinculades a una recerca de dissociació del moviment i de trencament amb la convencionalitat del cos. Aquesta exploració connecta amb el cubisme i amb una voluntat de replantejar la percepció de la realitat des de múltiples mirades.
El conseller de Cultura, Joan Sans, va destacar la força de la proposta i la resposta del públic, subratllant la connexió que l’artista va aconseguir amb els espectadors durant tota la funció. Segons va assenyalar, PicassA exemplifica el tipus de continguts que es volen impulsar dins del Cicle Cultural d’Encamp.
L’espai singular de Ràdio Andorra va contribuir a reforçar el diàleg entre el cos i l’entorn escènic, potenciant una experiència artística marcada per la fragmentació, la recerca de nous llenguatges corporals i la reinterpretació contemporània del llegat picassià.
El Cicle Cultural d’Encamp 2026 continuarà el pròxim 5 de març amb el monòleg Miss 40, de Rocío Raval, a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, dins d’una programació que s’estén de gener a juny i que inclou música, teatre, dansa i monòlegs adreçats a tots els públics.