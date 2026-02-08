BALANÇ ANUAL
El bus comunal d’Andorra la Vella supera els 600.000 passatgers el 2025
El servei creix un 8,6% respecte de l’any anterior, quan es van registrar 556.783 usuaris
El servei de bus comunal d’Andorra la Vella ha tancat el 2025 amb un total de 604.440 passatgers, una xifra que representa un increment del 8,6% en relació amb el 2024, quan es van registrar 556.783 usuaris. La corporació expressa que aquest augment consolida la tendència a l’alça de l’ús del transport públic comunal i reforça el seu paper en la mobilitat quotidiana dins la parròquia.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat que “l’augment de passatgers confirma que el bus comunal dona resposta a una necessitat real de mobilitat dins la parròquia i que és una alternativa eficient al vehicle privat”. En aquest sentit, ha subratllat també la funció del servei com a eina de cohesió territorial i de suport a la mobilitat sostenible.
Pel que fa a l’ús per línies, Ciutat Valls (LV) continua sent la més utilitzada, amb 349.613 passatgers, seguida de la línia de la Margineda (LM), amb 210.776 viatgers, i de la línia dels Serradells (LS), que ha registrat 44.051 usuaris. Segons Surana, es tracta d’un servei que forma part del dia a dia de molts veïns i veïnes, tant per desplaçaments laborals com escolars o per fer gestions.
El comú valora positivament aquesta evolució i expressa que es continua treballant per adaptar el servei a les necessitats reals de la ciutadania, amb l’objectiu de "millorar la mobilitat interna, reduir l’impacte del trànsit i fomentar un model de desplaçament més sostenible i accessible".