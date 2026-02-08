BALANÇ ANUAL

El bus comunal d’Andorra la Vella supera els 600.000 passatgers el 2025

El servei creix un 8,6% respecte de l’any anterior, quan es van registrar 556.783 usuaris

Imatge del bus comunal d’Andorra la Vella.

Imatge del bus comunal d'Andorra la Vella.Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

El servei de bus comunal d’Andorra la Vella ha tancat el 2025 amb un total de 604.440 passatgers, una xifra que representa un increment del 8,6% en relació amb el 2024, quan es van registrar 556.783 usuaris. La corporació expressa que aquest augment consolida la tendència a l’alça de l’ús del transport públic comunal i reforça el seu paper en la mobilitat quotidiana dins la parròquia.

El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat que “l’augment de passatgers confirma que el bus comunal dona resposta a una necessitat real de mobilitat dins la parròquia i que és una alternativa eficient al vehicle privat”. En aquest sentit, ha subratllat també la funció del servei com a eina de cohesió territorial i de suport a la mobilitat sostenible.

Pel que fa a l’ús per línies, Ciutat Valls (LV) continua sent la més utilitzada, amb 349.613 passatgers, seguida de la línia de la Margineda (LM), amb 210.776 viatgers, i de la línia dels Serradells (LS), que ha registrat 44.051 usuaris. Segons Surana, es tracta d’un servei que forma part del dia a dia de molts veïns i veïnes, tant per desplaçaments laborals com escolars o per fer gestions.

El comú valora positivament aquesta evolució i expressa que es continua treballant per adaptar el servei a les necessitats reals de la ciutadania, amb l’objectiu de "millorar la mobilitat interna, reduir l’impacte del trànsit i fomentar un model de desplaçament més sostenible i accessible".

