LA MASSANA
Laia Alonso Puig, nova secretària general del comú
Substitueix en el càrrec Laura Camps, secretària d’Estat d’Economia
Laia Alonso Puig serà nomenada secretària general del comú de la Massana en la pròxima sessió de consell, que se celebrarà la setmana vinent. Alonso és tècnica del gabinet jurídic de la corporació des del març de l’any passat. El comú, així, ha decidit promocionar el talent de la casa per substituir Laura Camps, secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge des de fa uns dies. Camps havia estat la secretària general del comú des de l’inici del mandat d’Eva Sansa com a cònsol major.
La nova secretària general del comú de la Massana és graduada en Dret per la Universitat de Barcelona. Abans d’entrar al comú massanenc, Alonso va treballar sis anys i nou mesos com a assessora legal per a MoraBanc després d’uns mesos com a becària. Al llarg d’aquests anys, la jurista ha completat la seva formació en camps relacionats amb el lloc de treball a l’entitat financera andorrana com el dret bancari i dels mercats financers, entre d’altres.
El comú considera que l’experiència acumulada al gabinet jurídic ha servit a la nova secretària general per conèixer de més a prop el funcionament intern de la corporació. El secretari general és el màxim responsable administratiu del comú i garanteix el funcionament normal de tots els serveis de l’administració. És una figura tècnica i neutral des del punt de vista polític.