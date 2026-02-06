Salut
La conferència “Vida després de la vida” reuneix 200 persones a Escaldes
La Dra. Luján Comas i el Dr. Xavier Melo presenten recerca sobre experiències properes a la mort amb la presència de la cònsol major, Rosa Gili
La sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany s’ha omplert aquest vespre amb motiu de la conferència Vida després de la vida, a càrrec de la Dra. Luján Comas i el Dr. Xavier Melo. L’acte ha estat organitzat per l’Associació Marc GG amb la col·laboració de l’Hble. Comú d’Escaldes-Engordany i ha comptat amb l’assistència de prop de 200 persones. Entre els presents hi havia la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili.
La Dra. Luján Comas, metgessa especialitzada en anestesiologia i reanimació, i el Dr. Xavier Melo, investigador i president de la Fundació Icloby, han presentat recerca clínica basada en experiències properes a la mort i en l’estat de consciència durant la mort clínica. Tots dos són també autors del llibre Vida más allá de la vida.
Durant la roda de premsa prèvia i posteriorment en el decurs de la conferència, la Dra. Comas ha afirmat que “aquesta vida és només l’antecambra de la vida amb majúscules”, mentre que el Dr. Melo ha remarcat que “cal viure una vida plena i sense por a la mort”.
Per la seva banda, la presidenta de l’Associació Marc GG, Rosa Galobardes, ha agraït la nombrosa assistència i ha recordat la seva experiència personal. “Vaig conèixer la Luján fa més d’11 anys i em va ajudar moltíssim a portar el dol del meu fill Marc”, ha explicat. Galobardes ha destacat que les experiències properes a la mort “ajuden molt les persones que passen per un procés de dol, perquè els donen llum i esperança”, i ha recordat que l’associació està a disposició de qualsevol persona que necessiti acompanyament per la pèrdua d’un ésser estimat.
Finalment, s’ha anunciat que la conferència es podrà veure en els pròxims dies al canal de YouTube de l’Associació Marc GG.