Cultura
Andorra la Vella presenta la 68a Temporada de Teatre, diversa i amb quatre espectacles
El primer esdeveniment serà el 4 de març
La 68a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella arrencarà el proper 4 de març i comptarà amb un total de quatre propostes molt diferents entre elles. Segons han anunciat aquest dijous la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, i el cap de l’àrea de Cultura del comú, Jan Cartes, serà una temporada diversa i eclèctica, sense un fil conductor concret, a diferència de temporades anteriors en què sí que s’havia posat una temàtica al centre.
La programació combinarà espectacles d’humor amb propostes de llenguatges escènics innovadors, un petit tast de dansa i també una producció del país, amb la voluntat d’oferir una oferta de qualitat que arribi a públics molt diversos. “Una de les nostres obsessions és continuar donant cada vegada més qualitat, una oferta dins de les nostres obres que satisfaci una mica tot el públic. I això ho veurem tant amb la temporada d’adults com amb la temporada infantil, que hem intentat fer un equilibri de coses molt diverses perquè puguem trobar el públic, que tothom se senti a gust amb el que representem” ha apuntat Losada.