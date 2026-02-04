ANDORRA LA VELLA
El Petit de Cal Eril presenta el nou disc a la Temporada MoraBanc Andorra la Vella
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella acull avui, a dos quarts de nou del vespre, el concert d’El Petit de Cal Eril, una de les propostes més singulars i influents de l’escena musical catalana actual. L’actuació, amb entrada gratuïta, s’emmarca dins la Temporada MoraBanc Andorra la Vella i permetrà al públic descobrir en directe el nou treball del grup, Eril Eril Eril, publicat després de tres anys d’aturada.
El concert arriba després d’una extensa gira de presentació i es presenta com una oportunitat per gaudir en directe d’una proposta musical basada en l’experimentació, la sensibilitat i la coherència artística, en un format pensat per a l’escolta atenta i la connexió amb el públic. L’actuació compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i forma part de la 31a edició de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella.