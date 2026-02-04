Tradició
Ordino celebrarà el Carnaval del 13 al 18 de febrer amb tradició, música i activitats familiars
La penjada i la cremada del Carnestoltes, els Contrabandistes i els actes infantils tornen a ser els plats forts de la festa
Ordino viurà un any més el Carnaval amb una programació variada que combinarà tradició, música, festa i activitats familiars. Els actes tindran lloc del divendres 13 al dimecres 18 de febrer i estan organitzats pel comú d’Ordino i l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, amb la col·laboració de diverses entitats de la parròquia.
La programació s’iniciarà el divendres 13 de febrer amb la rua dels col·legis, que recorrerà el carrer Major i finalitzarà amb ball a la plaça Prat de Call. Ja a la tarda, a la plaça Major, tindrà lloc la penjada del Carnestoltes, seguida de la lectura del pregó, ball i festa amb Manel Soriano, que clourà amb una xocolatada popular. En aquest acte hi participaran també l’Esbart Valls del Nord, el Punt Jove d’Ordino i els grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra.
El Carnaval d’Ordino manté un fort component tradicional, amb actes emblemàtics organitzats per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, com la representació dels Contrabandistes. Aquesta tindrà lloc el dilluns 16 de febrer a la plaça Major i comptarà amb una trentena d’actors de l’associació, amb la col·laboració de l’Esbart i la Coral Casamanya. L’obra, basada en la coneguda història d’uns forans confosos amb contrabandistes, incorpora cada any referències a l’actualitat. En acabar, el comú oferirà brou calent a tots els assistents. El mateix dilluns a la tarda se celebrarà també el ball infantil de disfresses, amb xocolatada i coca per als més petits.
Els actes es clouran el dimecres 18 de febrer amb un taller de Carnaval gratuït titulat “Per Carnaval posa’t el millor somriure”, que tindrà lloc a La Capsa, espais de creació, i serà obert a totes les edats. Al vespre, a la plaça Major, es farà la lectura del testament del Carnestoltes a càrrec del notari de les Valls d’Ordino i la posterior cremada, amb el seguici fúnebre de les ploraneres i la participació dels grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra. La festa acabarà amb una sardinada popular, al preu de 3 euros.