Malaltia
La Massana reforça el suport a les persones amb càncer amb un programa integral d’acompanyament
El servei, que ja dona suport a un centenar de persones, inclou teràpies complementàries, grups de suport i un banc de perruques
En el marc del Dia Internacional contra el Càncer i sota el lema d’enguany “Units per allò que ens fa únics”, el comú de la Massana ha reafirmat el seu compromís amb l’acompanyament de les persones que conviuen amb un diagnòstic oncològic i de les seves famílies. El programa oncològic comunal, que es va iniciar amb la creació d’un banc de perruques, s’ha anat ampliant progressivament fins a donar suport a prop d’un centenar de persones.
El servei ofereix recursos que aborden el procés oncològic des d’una mirada global, atenent les dimensions física, emocional i social. El programa integra teràpies complementàries, activitats especialitzades i espais de suport mutu, així com accions adreçades també a l’entorn de la persona afectada.
Entre les iniciatives destacades hi ha La Balma, un grup de suport emocional per a familiars i acompanyants que es reuneix dues vegades al mes i que proporciona espais d’escolta, acompanyament i suport. A més, el programa inclou activitats com sessions setmanals de reiki, dansa moviment teràpia, grups d’acompanyament, aquagym i pràctiques de moviment conscient, totes elles adaptades a les necessitats de les persones participants.
L’oferta es completa amb el banc de perruques, turbants i mocadors, disponibles mitjançant cessió, amb una quinzena de perruques actualment en ús, pensades per acompanyar els canvis físics derivats dels tractaments. El conseller de Benestar Social, Marc Jové, ha assegurat que “amb totes aquestes propostes, el comú de la Massana reitera la seva voluntat de cuidar, acompanyar i donar suport a totes les persones que afronten un procés oncològic i al seu entorn més proper”, i ha recordat que les accions estan obertes a totes les persones del país que ho necessitin.