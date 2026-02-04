ESCALDES
Escaldes obre el procés per a l’elecció del nou pubillatge parroquial
La Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany va obrir el procés per escollir el pubillatge de la parròquia. Per optar als càrrecs de pubilla, hereu, pubilleta i hereuet cal tenir la nacionalitat andorrana, mentre que el de dama d’honor és obert. Els candidats a pubilla, dama i hereu han d’haver nascut entre el 2001 i el 2009, i els de pubilleta i hereuet entre el 2016 i el 2019. En tots els casos, cal parlar i escriure català i ser resident o haver nascut a la parròquia.
PARRÒQUIES
Agències
Les inscripcions es podran formalitzar de l’11 de març al 2 d’abril del 2026 a l’oficina de Turisme del comú o a la seu de la UPTEE.