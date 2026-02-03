Escaldes-Engordany
Tall al carrer del Falgueró per obres
La parada de l'hospital queda anul·lada per la línia de bus unió i la de Sant Jaume i els Vilars
El carrer del Falgueró d'Escaldes-Engordany romandrà tallat a partir de demà, i fins divendres, entre les 9.30 i les 16 hores per obres. Tal com ha informat el comú a través de les xarxes socials, la parada de l'hospital queda anul·lada, i com a alternativa s'ofereix la parada de la Trenca pel bus unió i els Escalls tant per la mateixa línia com per la línia de Sant Jaume i els Vilars.