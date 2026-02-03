Cultura
Escaldes obre el procés per a l’elecció del pubillatge
L’elecció tindrà lloc els dies 18 i 19 d’abril
La Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE) ha obert el procés per a l’elecció del Pubillatge de la parròquia. Per optar als càrrecs de Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet cal tenir la nacionalitat andorrana, mentre que per a Dama d’Honor poden presentar-s’hi persones d’altres nacionalitats. Els candidats a Pubilla, Dama i Hereu han d’haver nascut entre els anys 2001 i 2009, i els de Pubilleta i Hereuet entre el 2016 i el 2019. A més, cal parlar i escriure català i ser resident o haver nascut a Escaldes-Engordany.
PARRÒQUIES
Agències
Les inscripcions es poden formalitzar de l’11 de març al 2 d’abril del 2026 mitjançant les butlletes disponibles a l’Oficina de Turisme del comú o a la seu de la UPTEE. L’elecció tindrà lloc els dies 18 i 19 d’abril, i un cop inscrits, els participants rebran tota la informació sobre els actes previstos.