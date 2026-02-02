Tradició
Els padrins de Canillo celebren la Candelera amb el tradicional berenar de creps
Una quarantena de persones participen en la trobada, que serveix per presentar el calendari d’activitats de la gent gran per al 2026
Com és tradició a Canillo, aquest 2 de febrer la gent gran de la parròquia ha celebrat la Candelera amb el ja habitual berenar de creps. Enguany, a la trobada hi han participat una quarantena de padrins, acompanyats pels cònsols major i menor del comú de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, així com per la consellera de Benestar Social, Sílvia Mandicó.
L’acte ha servit també per presentar el calendari d’activitats adreçat a la gent gran per a l’any 2026, una programació que s’ha acordat conjuntament entre el comú de Canillo i l’Associació de Gent Gran de la parròquia.
El cònsol menor, Marc Casal, ha destacat el caràcter participatiu de la jornada i ha assenyalat que “avui és un dia a Canillo per trobar-nos amb padrins i padrines, compartir els creps tradicionals i recollir les seves impressions i suggeriments”.
Entre les activitats previstes per aquest any, el calendari inclou tallers d’ioga, l’ampliació de la durada de les sessions de gimnàstica de força i de manteniment, tallers de memòria i de manualitats, així com xerrades sobre alimentació i salut. També es manté el programa dels Horts de la Gent Gran, que ofereix parcel·les perquè els padrins les puguin cultivar a partir del mes de maig.
A banda de repetir les trobades tradicionals, com la celebració de la Candelera, el programa preveu els dinars d’Aina per Pasqua i Nadal, així com el de la Castanyada. Igualment, s’han organitzat diverses sortides i activitats, entre les quals destaquen un viatge a Huelva i excursions a les mines de sal de Cardona i al museu del vi de Vilafranca del Penedès, entre d’altres propostes.
Per la seva banda, la consellera de Benestar Social, Sílvia Mandicó, ha remarcat que “és un dia especial marcat al calendari de la gent gran” i ha explicat que, a més de celebrar l’assemblea de l’associació i presentar les activitats del 2026, enguany s’ha convidat la Creu Roja d'Andorra, que ha ofert una xerrada pràctica sobre les possibilitats de la teleassistència.