Infraestructures
Andorra la Vella inicia les obres d’embelliment a Prada Motxilla i a la Baixada del Molí
El comú assegura que no hi haurà afectacions al trànsit i que es garantirà l’accés als equipaments de la zona
El comú d’Andorra la Vella ha iniciat aquesta setmana les obres d’embelliment a Prada Motxilla i a la Baixada del Molí amb l’objectiu de millorar la seguretat, l’accessibilitat i el confort dels espais públics en zones amb una elevada intensitat de trànsit i d’ús ciutadà. Les actuacions volen prioritzar els desplaçaments a peu i afavorir una millor convivència amb el trànsit rodat, segons ha destacat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.
A Prada Motxilla, els treballs permetran transformar l’entorn del Lycée Comte de Foix amb nou enjardinament, arbrat, espais més amplis per als vianants, la implantació d’un carril bici i la reorganització de la circulació. Paral·lelament, a la Baixada del Molí, entre els números 21 i 37, s’ampliaran les voravies, es renovaran el paviment i l’enllumenat, s’ordenarà la vialitat i s’incorporarà un carril bici i elements de pacificació del trànsit, així com una nova plaça davant del Pavelló Toni Martí.
Les obres a Prada Motxilla tenen un termini d’execució aproximat de dos mesos i es faran per trams per minimitzar l’afectació a l’entorn escolar, mentre que les de la Baixada del Molí s’allargaran unes 18 setmanes. En tots dos casos, el comú assegura que no hi haurà afectacions al trànsit i que es garantirà l’accés als equipaments de la zona.