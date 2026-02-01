FESTIVITAT
Sant Julià de Lòria dona el tret de sortida al Carnaval amb activitats per a totes les edats
La parròquia combinarà tradició, propostes familiars i activitats juvenils en una celebració que s’allargarà durant diversos dies
El comú de Sant Julià de Lòria ha presentat el programa del Carnaval 2026, una celebració que tornarà a omplir els carrers de la parròquia de gresca, tradició i participació ciutadana. Els actes s’estendran al llarg de diversos dies i combinaran les propostes més arrelades del Carnaval lauredià amb activitats pensades per a públic familiar i juvenil.
Un any més, el comú fa una crida a la participació en les comparses tradicionals de la parròquia —Ninotaires, Dimonis, Porrers, Marratxins i Bruixots— així com al concurs de carrosses de la Gran Rua. Les inscripcions estaran obertes fins al dilluns 9 de febrer, amb l’objectiu de reforçar la presència d’aquests elements emblemàtics que defineixen el caràcter propi del Carnaval de Sant Julià de Lòria.
El programa s’iniciarà divendres amb la tradicional cercavila escolar pels carrers de la parròquia. El cap de setmana concentrarà alguns dels actes més esperats, com la Gran Rua, la botifarrada popular i el ball de disfresses. Dissabte també tindrà lloc l’Xtrem Race, una cursa d’obstacles adreçada principalment al públic jove a partir de vuit anys, així com el pregó d’obertura amb la penjada del Carnestoltes.
Les novetats d’aquesta edició inclouen el taller del dilluns de Carnaval a càrrec de Taller Tartera. Els assistents podran estampar el seu propi mocador de Carnaval mitjançant la tècnica de la serigrafia, amb la voluntat d’oferir una manera diferent de viure la festa des d’un vessant més artístic i personal.
Paral·lelament als actes centrals, durant tota la setmana de Carnaval s’han programat activitats orientades a facilitar la conciliació familiar i ampliar l’oferta lúdica i educativa. Del dimarts 17 al divendres 20 de febrer tindran lloc les Artvacances, amb tallers creatius per a infants; les Bibliovacances de Carnaval, amb contacontes i activitats de foment de la lectura, així com el Campus Multiesportiu de Carnaval. L’Espai Jove també oferirà propostes específiques per al públic juvenil.
En aquest context, dimarts 17 de febrer es durà a terme la inauguració de L’Espurna, la nova marca de l’Espai Laurèdia Jove, que neix com un espai renovat de trobada, activitats i dinamització adreçat als joves de la parròquia.