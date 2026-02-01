OCI
Obertes les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure del Carnaval a Andorra la Vella
L’oferta suma prop de 375 places per a infants i joves de 3 a 16 anys durant les vacances escolars, del 17 al 20 de febrer
El comú d’Andorra la Vella ha obert aquest dilluns, 2 de febrer, les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure adreçades a infants i joves durant les vacances escolars de Carnaval, que tindran lloc del dimarts 17 al divendres 20 de febrer. L’oferta global inclou prop de 375 places, gestionades pels departaments d’Esports i de Social.
El Departament d’Esports, en col·laboració amb diverses entitats i clubs de la parròquia, proposa vuit campus en l'àmbit esportiu adreçats a infants i joves d’entre 5 i 16 anys, amb un total de 240 places. La programació combina activitat física, lleure i valors educatius i inclou un campus multiesports (35 places), un campus de pàdel, esquaix i natació (30 places), futbol sala (30 places), rítmica (25 places), bàsquet (30 places), kung-fu (20 places), voleibol (30 places) i judo (40 places).
Com a novetat d’aquest any, les inscripcions als campus Multiesports i de Pàdel, Esquaix i Natació s’obriran en dues fases. Aquest dilluns, a partir de les 10 hores, el procés és exclusiu per als infants residents a la parròquia d’Andorra la Vella, mentre que a partir de dilluns 9 de febrer s’obrirà a infants de la resta de parròquies. Les inscripcions de la resta de campus esportius —futbol sala, rítmica, bàsquet, kung-fu, voleibol i judo—, s’obren aquest mateix dilluns 2 de febrer, a partir de les 10 hores, per a tots els infants, independentment de la parròquia de residència.
Els infants residents a Andorra la Vella poden sol·licitar un descompte del 29% abans de formalitzar la inscripció, mitjançant un correu electrònic a incidencies.esports@comuandorra.ad amb el nom i cognoms de l’infant i el número de la CASS. Un cop confirmada la sol·licitud pel Departament d’Esports, es podrà completar la inscripció a partir del 2 de febrer. La corporació recorda que la sol·licitud del descompte no garanteix la reserva de plaça, que s’assigna per ordre d’inscripció.
El Departament de Social també posa a disposició de les famílies el Casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, dos serveis de lleure adreçats a infants de 3 a 7 anys, nascuts entre el 2019 i el 2023. En total, s’ofereixen 135 places, 90 al Casal d’infants El Llamp i 45 a la Ludoteca de Santa Coloma. El preu d’aquests serveis és de 80 euros pels quatre dies.
Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del comú, així com presencialment als departaments d’Esports i de Social, situat a l’avinguda Príncep Benlloch, 59.