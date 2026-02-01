ANDORRA LA VELLA
González es reunirà amb els propietaris del Parc Central per "conservar-lo amb la menor afectació"
El cònsol major ha indicat que les trobades tindran lloc al març
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, avança que "a partir del març" el comú es reunirà "amb tots els propietaris del Parc Central" per a veure de quina manera poder "conservar-lo en la màxima superfície possible". Així ho ha explicat en declaracions a l'ANA durant una entrevista. Tal com ha especificat González, "com és un sí o sí que el Parc Central ha d'estar, anem a parlar com podem fer per conservar-ho amb la menor afectació" possible.
Segons el cònsol, és conscient que hi ha propietaris que estan "realment preocupats", però que "han vist en nosaltres que, des d'un principi, hem volgut fer una revisió del Pla d'Urbanisme amb una visió global i escoltant tothom". "I jo crec que això els ha tranquil·litzat", ha assenyalat.
El mandatari també considera que en aquest diàleg no hi ha un "guanyador i un perdedor", sinó que és qüestió de "buscar el punt mig". "Ells han de saber que el nostre model de ciutat és aquest", un model "on volem qualitat de vida i espais verds", però "nosaltres hem d'entendre que ells també tenen dret a construir", ha relatat.
Tal com ha recordat el cònsol, "tota la unitat del Parc Central és d'un privat". I és d'aquest total que, després de desenvolupar-se "el pla parcial", que "sortirà la cessió que serà del comú". Llavors, "amb l'actual POUP la cessió que seria comunal és una part molt petita del que és l'actual Parc Central", ha detallat.
González també ha afirmat que "ara per ara" el comú no sap quines són les intencions dels propietaris dels terrenys que ocupen el Parc Central. "Què passarà? Passarà que dintre del POUP tu marcaràs quina cessió i quin espai es donarà, tant en el parc com en altres parts de la parròquia", ha conclòs.