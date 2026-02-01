ESCALDES-ENGORDANY
El Centre d’Art va liderar el rànquing de sales d’exposicions del Principat el 2025
El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) es va consolidar durant el 2025 com la sala d’exposicions més visitada del país, amb un total de 17.077 usuari, segons el balanç anual fet públic per la Taula de Museus i difós pel comú d’Escaldes-Engordany. Les dades reflecteixen un augment de l’afluència respecte als anys anteriors, situant l’equipament per davant d’altres espais culturals i subratllant la seva capacitat d’atracció per a públics de diferents edats i procedències. Aquest increment coincideix amb una oferta expositiva que va combinar mostres internacionals i propostes amb fort arrelament local durant tot l’any. El CAEE va acollir jornades expositives de temàtiques variades que van captar l’interès d’un ampli segment de visitants. Mostres com l’exposició sobre l’art de l’avantguarda o retrospectives sobre grans artistes aporten turisme a la parròquia.