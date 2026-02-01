CELEBRACIÓ
Canillo Brilla tanca la segona edició amb més de 24.000 visitants
El comú de Canillo fa un balanç positiu d’un esdeveniment que s’ha celebrat del 30 de novembre a l’1 de febrer
El comú de Canillo ha fet un balanç positiu de la segona edició de Canillo Brilla, que ha tancat la temporada aquest dissabte amb un total de 24.029 visitants. La proposta, que va arrencar el passat 30 de novembre amb l’encesa inaugural de llums i s’ha pogut visitar fins a l’1 de febrer, es consolida com una de les principals iniciatives lúdiques de la parròquia durant l’hivern.
Enguany, l’esdeveniment ha apostat per una experiència renovada, amb un increment d’activitats i espais participatius, així com una ambientació més immersiva i accessible. Una de les principals novetats ha estat el canvi d’ubicació a l’aparcament de Sella, un espai més ampli que ha permès millorar la circulació dels visitants, reforçar la il·luminació i crear noves zones temàtiques.
Pel que fa a l’afluència, els dies amb més visitants han coincidit amb dates destacades del calendari. El 7 de desembre ha estat la jornada amb més públic, amb 1.437 visitants, seguida del 30 de novembre, dia de la inauguració, amb 1.300 persones, i del 6 de desembre, amb 1.198 visitants. També destaquen el 25 de desembre (897 visitants), l’1 de gener (884) i el 13 de desembre (868).
Quant a l’oferta, Canillo Brilla 2025 ha ampliat els serveis amb cinc casetes d’artesans, quatre foodtrucks de restauració, cinc punts de photocall, diversos espais temàtics i concerts musicals gratuïts, elements que han contribuït a reforçar l’atractiu global de la proposta.
La consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació del Comú de Canillo, Coia Torres, ha destacat que “Canillo Brilla és un esdeveniment lúdic, però també una eina de dinamització per a la parròquia, amb un impacte positiu tant a nivell social com econòmic”. En aquest sentit, ha assegurat que el Comú continuarà treballant per fer créixer el projecte i millorar-lo en futures edicions.