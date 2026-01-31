CANILLO
La Crema del gener decidirà, un any més, la llargada de l’hivern
A final de gener, concretament cada 31 del mes, la parròquia de Canillo viu un dels esdeveniments principals de l’hivern: la Crema del gener. Segons la creença, si la cua de l’arbre cremat ho fa ràpidament, això significa que el fred s’acabarà aviat, però si ho fa de manera lenta, l’hivern s’allargarà. La tradició estipula que l’arbre designat per ser cremat sigui un que estigui en mal estat o malalt per donar-li una nova vida.
Enguany, l’acte comptarà amb la participació de L’Animal Escola de Teatre, l’Esbart Valls del Nord i l’acompanyament de Canillo’s Band Tocant.