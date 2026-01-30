ANDORRA LA VELLA
Monste Altimir jura el càrrec com a nova directora del departament de Social
El departament de Social del comú encetarà una nova etapa a partir del març amb el jurament de Monste Altimir Coll com a nova directora. Altimir, que fins ara ocupava el càrrec de directora d’àrea al departament, serà l’encarregada d’organitzar l’òrgan durant la reestructuració que comportarà la integració de l’àrea de Joventut i Participació. Segons Maria Nazzaro, consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, aquesta adhesió té l’objectiu “que tots els serveis que es dediquen a millorar el dia a dia de les persones es trobin sota el mateix paraigua”.
Sobre Altimir, Nazzaro va posar de manifest la trajectòria que ha desenvolupat al departament, juntament amb un coneixement profund de l’equip i una dedicació plena que podrà donar continuïtat a projectes com la futura casa pairal o la reforma de l’antic hotel Jaume I.