La Massana
L'obra 'Invisible' dona veu a les malalties minoritàries al teatre de les Fontetes
La representació teatral d’Entreacte convida els escolars a reflexionar sobre l’empatia, la inclusió i la sensibilització
Invisible, l’obra del grup Entreacte, ha omplert avui el teatre de les Fontetes de la Massana amb una proposta emotiva i conscient, adreçada als alumnes de les escoles francesa i andorrana. L’obra vol donar visibilitat a les malalties minoritàries i obrir espais de reflexió entre els més joves a través d’una història propera i colpidora.
Protagonitzada per una adolescent que pateix una malaltia minoritària i és objecte de burles per part dels seus companys, la peça contrasta amb la realitat d’un nen més petit, també malalt, però plenament integrat. Aquesta diferència genera un aprenentatge col·lectiu i un missatge potent d’empatia, que arriba amb força al públic gràcies a la direcció de Mercè Canals i a un repartiment format per nens, joves i adults.