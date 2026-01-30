ANDORRA LA VELLA
Astrié acusa el comú d’amagar el cost real de la plaça del Poble
El conseller de la minoria assegura que s’han dut a terme “adjudicacions paral·leles” per un cost de 508.000 euros
La minoria demòcrata del comú d’Andorra la Vella, amb David Astrié com a veu principal, va denunciar ahir, durant la darrera sessió de consell, que les obres de la plaça del Poble han costat gairebé 3,6 milions d’euros i no els 2,75 que va pressupostar la corporació encapçalada per Sergi González. Segons Astrié, primer es va aprovar una desviació de 478.000 euros, una xifra que gairebé supera el 20% màxim que permet la llei, però després el comú va autoritzar diverses “contractacions paral·leles” amb diferents quantitats, per un valor total de 508.000 euros.
“Tenim la sensació que el comú ha camuflat aquests sobrecostos amb adjudicacions paral·leles”
Astrié va acusar el comú que des del 8 d’abril de l’any passat la corporació s’ha gastat una suma de 508.000 euros en contractacions annexes com, per exemple, en treballs de jardineria o d’instal·lació de banderoles tèxtils, que encareixen el projecte inicial, a més de la desviació de 478.000 euros, i va demanar a González per què el comú no va preveure ja aquestes obres quan, segons el render que va publicar la corporació, aquests aspectes ja estaven previstos en el projecte. El conseller va recordar que des de DA ja es va avisar que el cost de la plaça del Poble superaria el 20% d’imprevistos marcats per llei, va acusar el comú de “camuflar aquests sobrecostos amb partides i adjudicacions paral·leles”, i va demanar “el detall exhaustiu del cost real” de la plaça.
“Dins l’argot que van dient, ‘camuflar’ és un terme ‘light’. [...] Mai hem camuflat res”
González va contestar dient que el terme “camuflar era light per l’argot que sol emprar la minoria”, i va assegurar que detallarà la informació “com sempre hem fet”. Sobre els 508.000 euros, el cònsol major va advertir que, durant l’obra, els equips tècnics van constatar que eren necessàries diverses ampliacions que no apareixien al projecte inicial i que responen a millores de l’espai.
Astrié va acusar González de vanagloriar-se d’haver retallat en gairebé 1,5 milions d’euros un projecte que, amb els demòcrates al poder, estava pressupostat aproximadament en quatre milions i que, segons el seu recompte, no queda tan lluny de la xifra dels taronges.