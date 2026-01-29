ESCALDES-ENGORDANY
L’Espai Jovent impulsa una jornada per afavorir l’escolta
L’Espai Jovent oferirà el pròxim 6 de febrer una doble sessió de xerrades sota el lema Espai Jovent, la teva comunitat, amb l’objectiu de crear un entorn de confiança, escolta i acompanyament emocional per a joves a partir de 12 anys i les seves famílies. La jornada començarà a sis de la tarda amb una primera sessió adreçada exclusivament als joves. Més tard, a les vuit, tindrà lloc una segona sessió oberta a famílies i joves, pensada per promoure el diàleg intergeneracional i oferir eines per a l’acompanyament emocional. L’activitat és gratuïta, però cal inscriure’s al web del comú.