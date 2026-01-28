Educació
L’Espai Jovent d’Escaldes impulsa una doble sessió per afavorir l’escolta i el suport emocional
Les xerrades, obertes a joves i famílies, es faran el 6 de febrer i volen fomentar el diàleg i el benestar
L’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany oferirà el pròxim 6 de febrer una doble sessió de xerrades sota el lema “Espai Jovent, la teva comunitat”, amb l’objectiu de crear un entorn de confiança, escolta i acompanyament emocional per a joves a partir de 12 anys i les seves famílies.
La jornada començarà a les 18 hores amb una primera sessió adreçada exclusivament als joves, en què es vol fomentar un espai segur on puguin expressar com se senten, compartir preocupacions i connectar amb altres joves. Més tard, a les 20 hores, tindrà lloc una segona sessió oberta a famílies i joves, pensada per promoure el diàleg intergeneracional i oferir eines per a un millor acompanyament emocional.
Les dues trobades estaran conduïdes per professionals de l’empresa Espai Coneix, especialitzada en mediació i pràctiques restauratives. El conseller de Joventut, Ramon Tena, destaca que la proposta vol reforçar l’Espai Jovent com un lloc “on els joves no només s’ho passen bé, sinó que també poden aprendre, créixer i sentir-se escoltats”.
L’activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia a través del web del comú.