SANT JULIÀ DE LÒRIA
L’Andorra Fons torna a la Festa del Nòrdic
La marxa, amb recorreguts de cinc i deu quilòmetres, no se celebrava des de la pandèmia
La cota 2.000 de Naturland acollirà la 9a edició de la Festa del Nòrdic el cap de setmana del 7 i el 8 de febrer. La competició s’obrirà dissabte amb la prova d’skicross, adreçada de les categories sub 10 (vuit i nou anys) a sub 16 (14 i 15 anys), mentre que diumenge se celebrarà la marxa Andorra Fons, amb recorreguts de cinc i deu quilòmetres. Totes dues jornades inclouran el lliurament de premis i, com a cloenda de l’esdeveniment, diumenge hi haurà un dinar popular. Les inscripcions romandran obertes fins al 6 de febrer.
“Els que venen de fora no són conscients del potencial que té l’estació”
Les bones condicions meteorològiques i les nevades registrades les darreres setmanes han permès recuperar la totalitat dels recorreguts de la marxa Andorra Fons, una prova que no se celebrava des de la pandèmia. “Els que coneixen l’estació ho saben, però els que venen de fora no són conscients del potencial que té l’estació en quilometratge”, va apuntar ahir el director tècnic del Nòrdic Esquí Club la Rabassa-Naturland, Joan Erola, en la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment. “Aquest any no hem hagut de fer excessius malabars ni miracles perquè puguem celebrar la festa amb les màximes garanties”, va assenyalar, per la seva part, el conseller d’Esports del comú de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré.
“No hem hagut de fer excessius malabars per poder celebrar la festa”
Ambdues proves formen part del calendari català de la Copa Nins, fet que propiciarà la presència de clubs procedents de Catalunya, l’Aragó, el País Basc, Navarra i França.
S'esperen entre 130 i 150 participants en la Marxa Andorra Fons
Pel que fa a la participació, es preveu que la prova de dissabte reuneixi entre 85 i 110 esportistes, mentre que diumenge la xifra podria situar-se entre 130 i 150 participants. Ferré, finalment, va voler destacar “la feina del personal de l’estació de Naturland, que ha col·laborat en el traçat de pistes, el muntatge i la logística”, així com “el suport dels entre 25 i 30 voluntaris del Nòrdic Esquí Club”.