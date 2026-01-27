ENCAMP
L’Hibernation ja ha venut més de 4.000 entrades
El festival de música electrònica Hibernation ja ha venut més de 4.000 entrades anticipades. El festival se celebrarà del 20 al 22 de març al Pas de la Casa i en aquesta edició, la desena, presenta un programa amb caps de cartell del hard tecno, el tecno, el house i l’underground com Massano, Novah, I Hate Models o Space 92 amb Andrés Campo, i talents emergents com Kichta, Kurt Heisz, Eskha, John Holt amb Karol, Konvex, Richy Vuelcom, Henri Bergmann, Cherman, Victoria Eengel, Eli Kapowski o Piazza. Cada escenari està concebut com una petita odissea sonora i visual, amb una identitat pròpia. Un dels grans valors afegits és la col·laboració amb Offweek, reconeguda per la producció escènica d’alt nivell, sistemes de so d’alta fidelitat i capacitat per crear experiències immersives.
El festival presenta un cartell amb grans noms