Sant Julià de Lòria
La festa del Nòrdic tornarà a incloure la marxa després d'hiverns marcats per la manca de neu
El conseller d'esports del comú de Sant Julià, Marc Ferré, ha explicat que hi ha prop de240 inscrits a les proves
El director tècnic del NEC la Rabassa-Naturland, Joan Erola, anuncia que enguany la festa del Nòrdic recuperarà la marxa "en condicions plenament normals" després d'hiverns marcats per la manca de neu. Així ho ha afirmat durant la presentació de la 9a festa del Nòrdic. Tal com ha indicat Erola, això serà gràcies al fet que "hi ha molta més neu" i, per tant, "podrem afegir més elements i serà més atractiu per als xavals". "Els que coneixen l'estació ja ho saben", però "els que venen de fora no coneixen el potencial que té l'estació a nivell de quilometratge" i "aquest any ho podran comprovar", ha detallat.
Segons el conseller d'esports del comú de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré, "aquest any la neu ha acompanyat" i "no s'ha hagut de fer excessius malabars ni miracles com els altres anys des de l'estació" perquè "puguem fer la festa amb les màximes garanties possibles".
Pel que fa a la programació, Ferré ha avançat que el "dissabte farem l'skicross i diumenge les marxes de 5 i 10 quilòmetres". En aquest sentit, Erola ha afegit que "dissabte és una festa més orientada als nanos de U10 a U16 i és una activitat molt divertida perquè fem diferents estadis tècnics a dintre del Prat de Conangle". També ha afegit que és un lloc que "a nivell visual està molt bé per la gent que ve a veure-ho".
Pel que fa a les inscripcions, el conseller ha apuntat que "dissabte hi ha entorn a 85-90 participants i diumenge estarem entorn als 150". "Esperem que d'aquí al dia de les proves hi hagi més inscrits", ha explicat. En aquesta línia també ha recordat que "fa un temps vam signar un conveni de col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí de Fons i això fa que hi hagi més proves" i que "rebem molts esquiadors del País Basc, de França, d'Espanya o navarresos".
Ferré ha agraït "l'estació d'esquí de la Rabassa tota la feina que fan i la predisposició que ens donen perquè puguem gaudir d'un cap de setmana de festa i germandat". Per la seva part, Erola ha remarcat "que la festa del Nòrdic, quan es va crear fa nou anys, vam voler donar-li un caire familiar" i "per això oferim un dinar popular per tots tant dissabte com diumenge".