L’oficina de turisme supera els 26.900 visitants, el millor registre des del 2016
L’oficina de turisme d’Escaldes-Engordany ha tancat el 2025 amb un total de 26.902 visitants, la xifra més alta registrada en els darrers deu anys. El balanç representa un increment de gairebé el 26% en comparació amb el 2023, any que es pren com a referència a causa del trasllat de la instal·lació durant el 2024, període en què no es van poder oferir els serveis habituals, informa l’ANA.
Les dades mostren que el nombre de visitants ha passat de 21.371 persones el 2023 a més de 26.900 l’any passat. A més, amb la incorporació de la venda d’entrades de Caldea com a nou servei, es preveu que aquesta tendència a l’alça es mantingui.
Quant al tipus de públic, predomina el turisme familiar, amb 11.818 persones, seguit de les parelles (7.028), els grups d’amics (3.451), els grups organitzats (2.149) i les visites individuals (1.705).