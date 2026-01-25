DADES DEL 2025
L’oficina de turisme d’Escaldes supera els 26.900 visitants, el millor registre de l’última dècada
L’augment representa un 26% respecte al 2023, amb predomini del visitant espanyol i un fort interès cultural i patrimonial
L’oficina de turisme d’Escaldes-Engordany ha tancat el 2025 amb un total de 26.902 visitants, la xifra més alta registrada en els darrers deu anys. El balanç representa un increment de gairebé el 26% en comparació amb el 2023, any que es pren com a referència a causa del trasllat de la instal·lació durant el 2024, període en què no es van poder oferir els serveis habituals. Les dades facilitades per la corporació mostren que el nombre de visitants ha passat de 21.371 persones el 2023 a més de 26.900 l’any passat. A més, amb la incorporació de la venda d’entrades de Caldea com a nou servei, es preveu que aquesta tendència a l’alça es mantingui, reforçant el paper de l’oficina de turisme com a punt de referència per a la informació i l’acollida turística a la parròquia, segons ha remarcat el comú.
El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha valorat positivament aquestes dades i ha assegurat que “mostren que la part històrica ha agafat rellevància perquè la gent hi puja, pregunta i visita la zona”, destacant especialment l’interès per les banyeres i per l’escultura L’aigua i la Forma, de Javier Balmaseda, amb l’aigua termal com a principal atractiu. Pel que fa a la procedència dels visitants, el mercat espanyol és clarament majoritari, amb 17.147 persones. El segueixen els turistes francesos, amb 3.691 visitants, i els procedents d’altres països europeus i mercats internacionals, que sumen un total de 4.627 persones. Els residents d’Andorra han realitzat 1.437 consultes a l’oficina de turisme.
Quant al tipus de públic, predomina el turisme familiar, amb 11.818 persones, seguit de les parelles (7.028), els grups d’amics (3.451), els grups organitzats (2.149) i les visites individuals (1.705). Pel que fa a l’allotjament, el 92% dels visitants s’han allotjat a Escaldes-Engordany, un fet que reforça el posicionament de la parròquia com a destinació turística.
Les consultes realitzades mostren un interès per l’oferta cultural i patrimonial de la parròquia i destaquen els equipaments museístics, com el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), l’Espai Caldes i el Museu Thyssen, així com els elements vinculats al projecte Caldes. Els espais naturals, com la Vall del Madriu-Perafita-Claror i la zona del Llac d’Engolasters, també concentren una part important de les demandes, igual que les propostes familiars, com les rutes de la Macarulla i dels Tamarros.